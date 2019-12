Prefeitura divulga mais de 4 mil vagas de emprego em São Paulo

A Prefeitura de São Paulo divulgou nesta segunda-feira (9) 4.053 vagas de emprego por meio do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. São diversas áreas de trabalho, espalhadas por toda a capital.

O setor de vendas é o com mais vagas de emprego: são 324 oportunidades, com salários variando entre R$ 1 mil e R$ 2 mil para candidatos com ensino médio completo e experiência mínima de seis meses comprovada na carteira.

Há ainda vagas na área de telemarketing (237) e auxiliar de limpeza (127), sendo que 32 destas são destinadas para pessoas com deficiência. Ambas exigem ensino médio completo e experiência mínima de seis meses. Os salários giram em torno de R$ 1.200 e R$ 1.400, respectivamente.

Também é possível se candidatar a cargos de auxiliar de cozinha – salário de R$ 1.024 a R$ 1.945 – e garçom – entre R$ 717 e R$ 1.561. Os requisitos para as duas oportunidades são: ensino fundamental completo e experiência mínima de seis meses.

A zona leste é a com o maior número de oportunidades, com 410 vagas, seguida pela região sul (350), central (204), oeste (159) e norte (121).

É possível consultar mais informações em qualquer uma das 24 unidades do Cate em São Paulo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. É necessário apresentar RG, CPF, número do PIS e carteira de trabalho. Acesse a lista completa de endereços por meio deste link.