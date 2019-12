Minhocão terá interdições por seis meses para obras de segurança

Você que usa diariamente o elevado João Goulart, o Minhocão, em seus caminhos, prepare-se para enfrentar mais trânsito: nos próximos seis meses, a via terá interdições parciais para obras de implementação de gradis metálicos. Segundo a Prefeitura de São Paulo, o objetivo é dar mais segurança aos pedestres e usuários que circulam pela via.

Inicialmente, a interdição será feita na pista da direita do sentido centro-bairro, em trechos de 200 m de extensão, a partir do largo Padre Péricles e se deslocando sentido rua da Consolação, na medida em que os serviços forem concluídos em cada segmento.

O fluxo de veículos será canalizado para a pista da esquerda no trecho que estiver em obras. Até o dia 25, as interdições ocorrerão das 10h às 16h e das 20h às 6h de segunda a sexta-feira do dia seguinte, e aos sábados, domingos e feriados por período integral.

Veja também:

Vacina da gripe será dada a partir de 55 anos

Marcha pelo fim da violência contra as mulheres toma Avenida Paulista