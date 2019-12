Licenciamento: carro com placa final 0 deve pagar taxa em dezembro

Proprietários de carros com placa final 0 devem realizar o Licenciamento obrigatório neste mês de dezembro em São Paulo.

O valor da taxa é única: R$ 90,20. O pagamento pode ser feito no caixa do banco, terminal de atendimento ou Internet Banking usando apenas o número do Renavan do veículo.

O documento pode ser enviado diretamente para residência pelo Correio, pagando uma taxa adicional de R$ 11, ou retirado nos postos do Detran-SP ou no Poupatempo, gratuitamente.

A multa para motoristas flagrados com carro sem licenciar é de R$ 293,47, mais sete pontos na carteira de habilitação e apreensão do veículo.

Veja tabela: