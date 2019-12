IPTU de São Bernardo terá reajuste de 2,67%

Os proprietários de imóveis vão pagar 2,67% mais no IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) do próximo ano em São Bernardo. O valor é baseado na variação do IPCA-15, apurado pelo IBGE, relativo aos meses de dezembro de 2018 a novembro de 2019. O reajuste ficará um pouco abaixo da inflação oficial no país, de 3,12% no acumulado de 12 meses até novembro.

Além do IPTU, a prefeitura definiu também a variação para a taxa do lixo, cobrada no mesmo carnê.

No ano passado, moradores se queixaram de aumentos de até 30% na tarifa. A taxa é calculada com base no custo para a prestação dos serviços de limpeza pública rateado pelo total de imóveis de acordo com o tamanho e uso (se residencial ou comercial).

De acordo com a prefeitura, no comparativo entre 2019 e 2020, os valores por faixa tiveram variação de 3,2%.