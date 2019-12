Fuvest divulga aprovados para segunda fase nesta segunda; veja como consultar

A Fuvest divulgou nesta segunda-feira (9) a lista de aprovados para a segunda fase de seu vestibular 2020. Também foram revelados os locais de prova dos candidatos que seguem na disputa por uma das 8.317 vagas distribuídas em 182 cursos oferecidos pela USP.

CLIQUE AQUI PARA VER A LISTA DE APROVADOS

VEJA OS LOCAIS DE PROVA DA SEGUNDA FASE DA FUVEST 2020

A segunda fase do vestibular acontece nos dias 5 e 6 de janeiro do próximo ano. A primeira pro contará com dez questões dissertativas de português e uma redação. Já a segunda terá 12 questões – também dissertativas – sobre duas ou quatro disciplinas específicas, dependendo da carreira escolhida pela aluno.

Veja também:

Doria recebe parentes de vítimas em Paraisópolis nesta segunda

Minhocão terá interdições por seis meses para obras de segurança

Com o gabarito oficial e as notas de corte já divulgadas, muitos candidatos já sabem se avançaram ou não para a próxima etapa de um dos vestibulares mais concorridos do país. A confirmação pela organização, porém, foi divulgada pela Fuvest (www.fuvest.br) por volta das 12h. Para conferir o local de prova, é preciso entrar na "Área do Candidato".

A lista de primeira chamada será divulgada no dia 24 de janeiro. Ao todo, estão disponíveis 8.317 vagas distribuídas em 182 cursos oferecidos pela USP. No total, 117.019 candidatos prestaram as provas da primeira fase.

Outras estaduais

Unicamp e Unesp já divulgaram as listas com os aprovados para a segunda fase de seus vestibulares. As relações com os aprovados podem ser vistas nos sites das duas instituições: vestibular.unesp.br e comvest.unicamp.br.