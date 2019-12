Defesa Civil alerta para chuvas fortes em São Paulo até quarta-feira

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para chuvas fortes, com ventos e raios, entre segunda-feira (9) e quarta-feira (11).

O aviso vale para diversos pontos do estado, concentrados na faixa central e norte. As cidades de Campinas, Bauru, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Araraquara, Ribeirão Preto e Franca, além de parte de Sorocaba e Marília estão sob o alerta.

Na Região Metropolitana da capital e no Vale do Paraíba também é esperada precipitação. A chuva deve cair em forma de pancadas fortes, seguidas por descargas elétricas e rajadas de vento de intensidade forte.

Na capital, portanto, podem ser esperados transtornos como queda de árvores, enchentes, alagamentos e ocorrências relacionadas com raios.

A Defesa Civil recomenda sempre a procurar abrigo em lugares seguros em situações de emergência. Em casos de raios, evite áreas abertas. Se estiver dentro de casa, afaste-se de objetos ligados à rede elétrica e evite tomar banho.