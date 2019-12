CPTM abre 132 vagas de aprendiz

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) está com vagas abertas para alunos aprendizes a partir desta segunda (9). Os alunos aprendizes recebem no primeiro ano uma bolsa de estudos que corresponde a um salário mínimo e, no segundo, o valor passa para um salário mínimo e meio.

Podem participar da seleção candidatos que completarem 18 anos até 3 de fevereiro de 2020, e tiverem até 24 anos na data de conclusão de curso, em 2022.

É necessário também ter concluído o Ensino Médio.

Os estudantes terão aulas teóricas e técnicas no Senai Mariano Ferraz e no Centro de Formação Profissional Engenheiro James C. Stewart, na Lapa, onde há um protótipo de estação ferroviária e da via permanente, um simulador de operação de trens e vários laboratórios técnicos.

A Fase Escolar é ministrada na Escola Senai Mariano Ferraz, localizada na Vila Leopoldina, no horário das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Já a Fase de Prática Profissional Supervisionada será realizada na CPTM, no período das 8h às 11h, nos dias úteis, com acompanhamento da operação ferroviária.

Inscreva-se neste link.