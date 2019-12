Compras de Natal: operação em São Paulo facilita acesso e trânsito em áreas comerciais

A sua listinha de compras para as festas de Natal já está pronta? Mesmo faltando duas semanas para a data especial, é bom se programar, porque as regiões de compras na capital já começam a ficar super lotadas. De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), o volume de pedestres no sábado retrasado chegou a 1 milhão.

Para ajudar a controlar esse enorme fluxo, a companhia irá monitorar a região do centro até a véspera de Natal. A rua 25 de Março será interditada para veículos entre a rua Carlos de Souza Nazaré e a ladeira Porto Geral, assim como as transversais, ruas Afonso Kherlakian, Lucrécia Leme e ladeira da Constituição, de segunda-feira à sexta, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 16h.

A ladeira Porto Geral também será bloqueada –aos sábados– para veículos, sendo permitido apenas o acesso aos usuários da rua Varnhagem. A carga e descarga de mercadorias deverá ser feita fora do período de interdição e pelas ruas Barão de Duprat e Comendador Abdo Schahin.

Mas é possível –e até mais fácil nessa época– chegar a essas ruas sem carro. As estações São Bento, do Metrô, e Luz, que atende linhas de Metrô e CPTM, e o terminal de ônibus Dom Pedro 2º são os mais próximos dessa região.

Também com a expectativa de receber 1 milhão de passageiros apenas neste mês na estação Brás, a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) implantou a “Operação Natal”, que funcionará aos finais de semana até o dia 24.

Na ação, o intervalo entre os trens será menor durante o horário de pico e o número de funcionários será maior para orientar e garantir a segurança. Também foram implantadas três novas catracas na estação para facilitar o embarque dos passageiros.

A CPTM recomenda que o passageiro compre os bilhetes antecipadamente para não pegar muita fila na hora de voltar. É importante também ter cuidado redobrado com pertences como bolsas, celulares e sacolas.

A fim de ampliar a segurança nessas regiões de intenso movimento nessa época, a Polícia Militar informou que aumentou o número de agentes e rondas nas áreas mais procuradas para fazer compras, como a rua 25 de Março e o Brás.

Festival de Natal no centro

Entre esta segunda-feira (9) e o dia 23, acontece no centro histórico da cidade a 2ª edição do Festival de Natal. Atrações como pista de patinação de gelo, árvore de Natal, roda-gigante, Vila de Natal, presépio gigante e projeções mapeadas, além de paradas de Natal, shows, concertos e corais, farão parte da programação. Veja alguns abaixo:

Outros destaques

• Projeção mapeada

Edifício Matarazzo: de 13 a 23 de dezembro, das 19h às 23h

Mosteiro São Bento: das 20h30 às 23h

• SP Cosplay Edição de Natal

Dias 21 e 22/12, a partir das 16h, no coreto da praça Antonio Prado

• Parada Pet

Dia 15/12, das 8h às 16h, na rua Líbero Badaró

• Parada das Luzes

Dia 14 e 21/12, a partir das 18h, saindo do Shopping Light

• Parada de Natal

Dia 22/12, a partir das 19h, saindo do Pateo do Colégio