Bruno Covas volta ao hospital para definir próxima etapa do tratamento contra o câncer

Nesta segunda-feira (9), o prefeito Bruno Covas (PSDB-SP) cumprirá toda sua agenda no Hospital Sírio-Libanês. Exames para avaliar sua saúde e os efeitos de três sessões de quimioterapia pelas quais ele passou estavam marcados para domingo (8), mas foram adiados para hoje.

Além da avaliação, será definida a próxima etapa do tratamento contra o câncer. Covas está se tratando de um tumor maligno na cárdia, região entre o esôfago e o estômago, detectado em outubro.

No fim de novembro, o prefeito realizou sua terceira sessão de quimioterapia, com duração de 30 horas. Sua agenda de trabalho foi modificada diante do diagnóstico, mas ele continua despachando do hospital.

Mais detalhes sobre o estado de saúde do tucano serão revelados pela equipe médica na tarde desta segunda.