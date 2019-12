Previsão do tempo: São Paulo tem domingo ensolarado

Seguindo a tendência de sábado, este domingo (8) será de sol e temperatura agradável em São Paulo.

O dia começa com sensação de frio, com mínima de 14°C. A temperatura mais quente será registrada à tarde, quando chega aos 27°C, com menores índices de umidade oscilam em torno dos 40%.

As informações são do CGE-SP (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo).

Início da semana

A previsão para segunda-feira (9) é de sol e ainda mais calor e, claro, chuva.

Entre o meio e o fim da tarde, o calor e a disponibilidade de umidade formam áreas de instabilidade que provocam chuvas em forma de pancadas rápidas e isoladas. Os termômetros oscilam entre 16°C e 27°C.