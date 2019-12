Simone Tebet quer acordo para acelerar 2ª instância

A presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, Simone Tebet (MDB-MS), tenta acordo para votar o pacote anticrime ainda este ano no colegiado do Senado e, ao mesmo tempo, aprovar o projeto de lei da prisão após condenação em segunda instância.

A proposta é marcar sessões extraordinárias antes do recesso para discutir o pacote. As reuniões permitiriam o avanço também do projeto da segunda instância – tema previsto no pacote anticrime e que enfrenta resistência do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).