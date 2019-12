Previsão do Tempo: sol predomina na tarde deste sábado em São Paulo

A sexta-feira (6) foi gelada, porém o sábado (7) já começa a amenizar as temperaturas na capital paulista.

De acordo com a previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo, o dia vai começar nublado, mas logo o sol domina, brilhando durante toda a tarde.

Com o cair da noite, as nuvens retornam e a brisa marítima abaixa as temperaturas. No entanto, não há previsão de chuva nem muito frio para este sábado.

A máxima de temperatura está prevista para 26ºC. A mínima fica em 15ºC.