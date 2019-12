Pista reabre com shows e competições

Depois de quase seis meses fechado, o Parque da Juventude Città Di Maróstica, conhecido como parque de esportes radicais, em São Bernardo, reabre neste sábado com programação de shows gratuitos, competições e grandes nomes dos esportes de adrenalina.

O espaço é um velho conhecido dos skatistas, abraçando a modalidade desde 1982. Em 2004, passou por grande reformulação, que o presenteou com uma das maiores pistas para a modalidade do país. Mas a área de lazer sofreu nos últimos anos com os constantes alagamentos na região do paço, onde está localizada. Em junho deste ano, o prefeito Orlando Morando (PSDB) anunciou reforma do espaço, custeada por uma empresa privada. A promessa é que os alagamentos acabem, já que a região conta agora com um piscinão.

A novidade no parque será as alterações na pista principal para atender a um layout olímpico. O parque também ganhou uma pista de Dirt Jump, com bancos de terra para manobras de ciclistas.

O skatista andreense Sandro Dias, o Mineirinho, é atração confirmada para passear pelas novas pistas.

Entre as atrações musicais estão Maneva e CPM22. A população também poderá se divertir nas atrações.

Confira programação:

• Sábado.

10h30 – Abertura oficial

11h30 – Salto de Paraglider com Rafael Goberna

11h30 – Show com John Jackson

12h – Apresentação dos atletas profissionais nas pistas do street park, street, half-pipe e BMX dirt

12h – Abertura da parede de escalada com Felipe Camargo

16h – 6ª Edição do Arena Banks, campeonato de BMX

17h – Show com Maneva

• Domingo.10h – Sessão Campon

10h – Aula de Dança

12h30 – Pump-Jump-Demo BMX Dirt

13h – Show do CPM 22

17h30 – Show Suicidal

19h – Cine Open Air

O parque fica na avenida Armando Ítalo Setti, 65, Centro. Funcionamento

das 6h às 22h