Nasce uma estrela: Rio Star é a mais nova atração turística dos cariocas

Uma nova atração começa a funcionar nesta sexta-feira (6) no Rio de Janeiro (RJ) com a promessa de fazer o público descobrir novos ângulos das belezas da Cidade Maravilhosa, lá do alto e girando.

É isso o que terão à disposição os moradores e turistas que se aventurarem na Rio Star, maior roda-gigante da América Latina, com 88 metros de altura, e que será inaugurada hoje. Os ingressos promocionais partem de R$ 49, com meia-entrada a R$ 35.

Instalada na zona portuária, a atração chega também com a missão de movimentar a região, que tem tentado ressurgir desde 2011, quando começaram a ser realizadas as ações de revitalização do projeto Porto Maravilha.

A Rio Star nasceu de uma licitação aberta pela prefeitura para criar um parque. Pelo contrato, a empresa vencedora pagará R$ 200 mil por mês ao município ou 5% da sua receita bruta – o que for maior.

Todas as peças da roda-gigante foram importadas da China. Além da Rio Star, o espaço também conta com bilheteria, café e loja de suvenir. O valor do investimento tem sido mantido sob sigilo pelos responsáveis pela atração. Mas a expectativa é alta: receber 1 milhão de pessoas por ano.

18 minutos

para dar a volta

2.496 m2

de área total (2 ou 3 campos de futebol society)

54

cabines climatizadas

8

passageiros por cabine

O que se enxerga lá do alto?

O Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, o Relógio da Central do Brasil, a Baía de Guanabara, a ponte Rio-Niterói, a Cidade do Samba, o Museu do Amanhã, a zona portuária e muito mais

Capacidade?

A cada volta, a Rio Star pode levar até 432 pessoas. A expectativa é receber 3 mil pessoas por dia, o que dá cerca de 1 milhão por ano

Como chegar? Pelo VLT, a estação mais próxima é a da Cidade do Samba. Para os que quiserem de ir de carro, há opções de estacionamento nos arredores

Horário de funcionamento: aberta todos os dias, das 10h às 18h

Ingressos: Promo Rio Star (R$ 49, até 19 de dezembro, depois, passa para

R$ 59, ainda promocional. O valor “real” do ingresso, segundo o site da atração, é R$ 70). Promo Carioca (R$ 49 para os moradores da cidade, por tempo indeterminado). Cabines exclusivas (R$ 290, com embarque prioritário). Crianças de 3 a 11 anos, estudantes, idosos e deficientes pagam meia-entrada (R$ 35)

www.riostar.tur.br