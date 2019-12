Metrô: Linha 15-Prata do Monotrilho fecha até 14h neste final de semana

As estações da Linha 15-Prata do Monotrilho, na zona leste de São Paulo, estarão fechadas neste sábado e domingo até as 14h para manutenção e testes no sistema de controle dos trens.

Os ônibus da Operação Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) atenderão gratuitamente os passageiros entre as estações Jardim Planalto e Vila Prudente.

As estações voltam a operar normalmente a partir das 14h.