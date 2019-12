HC faz ação de prevenção ao câncer de pele neste sábado

A Clínica de Dermatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP estará atendendo neste sábado, das 9h às 15h, pessoas que tem múltiplas pintas, manchas ou pintas que estão se modificando, lesões pigmentadas nas palmas das mãos e plantas dos pés, feridas que não cicatrizam ou lesões de crescimento rápido ou contínuo.

A ação faz parte da campanha Dezembro Laranja, que tem como objetivo esclarecer e prevenir a população sobre o câncer de pele.

As consultas serão realizadas no Prédio dos Ambulatórios, 5º andar. O serviço está localizado na Avenida Enéas Carvalho de Aguiar, 155, próximo à estação do Metrô Clínicas.

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), 30% de todos os tumores malignos diagnosticados no Brasil correspondem ao câncer de pele.

Serviço

Ação de prevenção ao câncer de pele no Hospital das Clínicas da FMUSP

Local: Avenida Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155 – próximo à estação do metrô Clínicas

Data: sábado (7)

Horário: 9h às 15h