Fuvest 2020: Veja as notas de corte mais altas e mais baixas

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), responsável pelo processo seletivo da Universidade de São Paulo (USP), divulgou nesta sexta-feira, 6, as notas de corte do vestibular 2020. A maior cota de corte ficou com o curso de Medicina em São Paulo – para chegar à segunda fase o candidato precisa ter acertado, no mínimo, 78 das 90 questões da primeira etapa. Em seguida estão Medicina em Bauru e Medicina em Ribeirão Preto, com 75 pontos, e Engenharia Aeronáutica em São Carlos, com 70.

Confira aqui as notas de corte.

Os candidatos que atingiram as notas de corte vão realizar as provas da segunda fase do vestibular em 5 e 6 de janeiro. A lista oficial de convocados será divulgada na próxima segunda-feira, 9.

Vagas

Para 2020, a USP oferece 11.147 vagas em 106 carreiras de graduação. Do total, 8.317 são destinadas à seleção pelo Concurso Vestibular Fuvest 2020, enquanto 2.830 vagas são voltadas para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Outras 113 vagas são reservadas para estudantes brasileiros participantes de competições do conhecimento. A seleção é feita de acordo com um sistema de pontuação que tem como base a medalha obtida pelo aluno nas competições.

Os cursos com notas de corte mais baixas, com 27 pontos, são os seguintes:

– Biblioteconomia São Paulo

– Gestão Ambiental São Paulo e USP Leste

– Lazer e Turismo em São Paulo e USP Leste

– Letras em São Paulo

– Música em Ribeirão Preto

– Pedagogia em Ribeirão Preto

– Gerontologia em São Paulo e USP Leste

– Engenharia de Biossistemas em São Paulo e USP Leste

– Licenciatura Matemática/Física São Paulo

– Química Licenciatura São Paulo