Prefeitura de SP espalha cruzes na 23 de Maio pela conscientização no trânsito

Em nova ação dedicada à segurança no trânsito, a Prefeitura de São Paulo espalha, nesta sexta-feira (6), um total de 849 cruzes no canteiro central da avenida 23 de Maio, na zona sul da capital. A ação faz parte da campanha "Movimento pela Vida Segura no Trânsito", lançada pela gestão Bruno Covas (PSDB) na última semana, com investimento de R$ 20 milhões.

A quantidade de cruzes faz referência ao número de vítimas fatais em acidentes de trânsito ocorridos em 2018. As peças ocuparão um trecho de aproximadamente 900 metros entre o viaduto Pedroso e o Monumento aos 80 anos da Imigração Japonesa. Também serão dispostos seis painéis com slogans relacionados ao tema.

Em vigor até junho de 2020, a campanha tem como inspiração iniciativas semelhantes nos Estados Unidos, México e Colômbia. Em ações realizadas até agora, totens de pontos de ônibus foram cobertos com sacos pretos e bandeiras brancas foram espalhadas em diferentes locais da cidade.

A partir deste fim de semana, a Prefeitura vai focar também a conscientização dos motociclistas. O número de mortes desses condutores ultrapassou, em 2018, o de pedestres mortos atropelados na cidade. Foram registradas, respectivamente, 366 e 349 mortes.