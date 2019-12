Cartórios abrem sábado e domingo em São Caetano

Os cartórios eleitorais do estado abrem sábado, das 8h às 13h, em plantão especial para cadastro de biometria. Para as 319 cidades que concluem a biometria obrigatória no próximo dia 19, haverá atendimento também no domingo, das 8h às 14h. Entre as cidades do ABC, estão nesta lista São Caetano, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

Para os eleitores deste municípios, o título será cancelado se não houver a biometria até a data.

Para ser atendido, é necessário ter em mãos documento oficial original de identificação, comprovante de residência recente e o título de eleitor, caso o tenha.