Brasil concede status de refugiados a 21 mil venezuelanos

En una decisión histórica, más de 20.000 venezolanos han sido reconocidos como refugiados por el gobierno brasileño de una sola vez. De ahora en adelante, los venezolanos que soliciten el estatuto de refugiado y que cumplan con los criterios necesarios tendrán su procedimiento acelerado sin la necesidad de una entrevista. ACNUR celebra la decisión, ya que brinda una mayor protección a las personas forzadas a huir, y reitera su voluntad de continuar brindando apoyo técnico y operativo para mejorar las capacidades nacionales para procesar las solicitudes de reconocimiento de refugiados. Foto: ACNUR / Rafael Zart #ACNUR #ConLosRefugiados #Brasil #Venezuela #venezolanos #asilo