Motorista alcoolizado perde o controle e provoca capotamento na avenida Salim Farah Maluf

Mais um grave acidente na cidade de São Paulo é provocado por um motorista que tinha bebido antes de dirigir. O condutor de um veículo perdeu o controle, bateu numa árvore e capotou o carro na avenida Salim Farah Maluf, no fim da madrugada desta quinta-feira (5).

Em entrevista à rádio Bandeirantes no local do acidente, o sargento da PM Roberto Carlos confirmou que o teste de bafômetro indicou ingestão de álcool acima do permitido.

Os cinco ocupantes do carro voltavam de uma balada no Tatuapé e foram encaminhados a hospitais sem ferimentos graves.

