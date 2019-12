Lulu Santos fará contagem para o Ano Novo em São Paulo

O cantor Lulu Santos comandará a festa de Réveillon na avenida Paulista neste ano. A Prefeitura de São Paulo estima que 2 milhões de pessoas participem da festa.

Estão confirmadas como atrações o duo Anavitória, às 18h; o DJ Leandro Pardi, às 20h30; a dupla sertaneja Marcos & Belutti, às 20h30; e o retorno do DJ às 22h10.

A contagem regressiva ficará com Lulu Santos, que entra no palco às 23h; e a finalização do evento com a escola de samba Rosas de Ouro, às 2h do dia 1º de janeiro.

O secretário municipal de Turismo, Miguel Calderaro, disse nesta quarta-feira que a prefeitura pretende gastar, sozinha R$ 2,5 milhões no evento, pois ainda não há patrocinadores.