Feirão online Serasa para negociação de dívida é prorrogado

A versão online do Feirão Limpa Nome do Serasa Consumidor foi prorrogada até dia 15 de dezembro. A campanha, que promete descontos que podem chegar a até 98%, estava prevista para terminar no dia 30.

Participam do feirão empresas como Santander, Itaú, Recovery, Ativos, Net, Claro, Embatel, Anhaguera, Credsystem, Ipanema, Unopar, Sky, Nextel, Banco BMG, Digio, Hoepers, Porto Seguro, Tricard, Oi, Zema, Unic, Fama, Pitágoras, Uniderp e Unime.

1,6 milhão de acordos

Segundo o Serasa, em um mês de campanha, um milhão de consumidores já negociaram suas dívidas, somando mais de 1,6 milhão de acordos fechados. Isso representa um crescimento de 200% em relação ao último feirão.

A empresa diz que quase a metade de todos os acordos feitos foram de 81% a 98% do abatimento do valor da dívida. Os descontos concedidos aos consumidores totalizaram mais de R$ 4,5 bilhões.