EUA: Marinheiro abre fogo e mata dois na base naval de Pearl Harbor

Um marinheiro abriu fogo na noite de ontem (4), na base naval de Pearl Harbour, no Havaí, e matou duas pessoas. Outra ficou ferida e está hospitalizada.

As duas vítimas fatais eram funcionários civis do Departamento de Defesa dos EUA.

O marinheiro se matou depois do ataque, que ocorreu três dias antes do aniversário de 78 anos do ataque japonês a Pearl Harbour, que matou 2,4 mil militares americanos em 1941, determinando a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial.