VÍDEO: Macron, Trudeau e Johnson são flagrados zombando de Trump

O evento do aniversário da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) estava planejado para evitar rupturas indesejadas. Mas os planos foram por água abaixo na terça-feira (3) quando o presidente francês, Emmanuel Macron, desafiou o colega americano, Donald Trump, durante uma aparição televisionada.

Além disso, um breve vídeo que circula nas redes sociais flagrou alguns líderes mundiais rindo de forma irônica durante uma recepção no Palácio de Buckingham, aparentemente fazendo piadas sobre os modos nada ortodoxos de Trump e suas longas aparições na imprensa.

No vídeo, publicado pela rede Canadian Broadcasting Corporation, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, parece falar sobre o comportamento de Trump durante o primeiro dia da cúpula da Otan. O americano conversou com repórteres por mais de duas horas, o que parece ter chocado Trudeau.

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP

