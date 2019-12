Vestibulinho da Etec: veja cursos com maior procura em São Paulo

Estudantes que pretendem fazer o vestibulinho das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais de São Paulo) no próximo dia 15 já podem consultar a relação de candidatos e vagas por curso e por unidade pela internet

Neste ano o curso de Enfermagem, oferecido pela Escola Técnica Estadual (Etec) Carlos de Campos, é o mais concorrido, com 26,03 candidatos por vaga.

Outros três cursos aparecem entre os mais concorridos, dois na Etec de Artes (Processos Fotográficos, com 17,40 candidatos/vaga e Teatro, com 11,27) e um da ETEC de Guarulhos (Administração, com 12,88).