STF deve decidir nesta quarta sobre compartilhamento de dados do antigo Coaf

O STF (Supremo Tribunal Federal) deve decidir nesta quarta-feira (4) se restringe ou mantém o compartilhamento de dados da UIF (Unidade de Inteligência Financeira), antigo Coaf, sem autorização judicial.

Na semana passada, por 9 votos a 2, o STF decidiu que extratos bancários e declarações de IR (Imposto de Renda) de contribuintes investigados podem ser compartilhados pela Receita com autoridades.

Também houve maioria de votos a favor do compartilhamento de relatórios pela UIF nos moldes em que sempre foram produzidos.

No entanto, ainda resta definir se haverá restrições específicas no caso do antigo Coaf.