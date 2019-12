SP fará blitze de vaga reservada em shoppings

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) realiza desta quarta-feira a 22 de dezembro blitze em shoppings para fiscalizar se os motoristas estão respeitando as vagas de estacionamento reservadas a idosos e pessoas com deficiência. A operação foca no período de maior acesso a esses locais, com as compras de final de ano.

As vistorias serão feitas em centros de compra que já sinalizaram suas vagas e tiveram a planta aprovada pela CET. Para estacionar nessas vagas, idosos e deficientes devem ter um cartão nominal específico e colocá-lo no painel do veículo.

Normalmente, as fiscalizações são feitas quando a companhia é chamada, pelo telefone 156, por algum usuário que constata irregularidade em determinado local específico. As blitze, como as que serão realizadas neste mês, só são organizadas em datas mais específicas.

A multa para essa infração é de R$ 293,47, com sete pontos na CNH.

Os dois cartões podem ser pedidos pela internet, pelo site https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/portal/servicos: o usuário pode digitar no campo de busca “Cartão de Estacionamento Idoso” ou “Cartão DeFis” e encontrar as informações e o link de pedido.