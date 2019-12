Paraisópolis. PM é gravada entrando em baile funk

Câmeras de um prédio localizado na rua Ernest Renan, em Paraisópolis, Morumbi (zona sul), mostram parte da chegada de policiais militares ao baile funk realizado na via no último domingo. Nove pessoas, entre 14 e 23 anos, morreram durante a ação policial no pancadão.

As imagens, obtidas e divulgadas pela TV Globo nesta terça-feira, mostram a festa acontecendo. Às 3h45 algumas motos passam correndo e começa uma correria. Na sequência aparecem policiais em seis motos adentrando na festa. Dois carros de policia passam acelerados pelas câmeras, o primeiro às 3h49 e o segundo às 3h55.

Um outro carro de polícia aparece parado no meio da rua às 4h. Não há muitas pessoas por perto, mas o policial ao lado do veículo lanças duas bombas de efeito moral. Às 4h10, outros dois carros policiais passam devagar pela câmera.

Seis policiais já foram identificados e disseram que reagiram a tiros vindos de uma moto com dois passageiros e que o veículo teria entrado na festa. Moradores da comunidade e pessoas que estavam no pancadão afirmam que não houve nenhuma moto e que a polícia entrou na festa com bombas de gás e tiros de borracha sem motivo. Vídeos que teriam sido gravados durante a operação circulam nas redes sociais desde domingo e mostram policiais encurralando e agredindo adolescentes desarmados.

Um novo vídeo começou a circular ontem e mostra um policial em uma esquina de Paraisópolis batendo com um cassetete em jovens que saem da viela. Segundo a PM, a gravação é de 19 de novembro e o policial em questão já foi afastado. O governador João Doria (PSDB) publicou em uma rede social que práticas assim “serão veementemente condenadas” e pediu punição exemplar ao agressor.

Policial agredindo pessoas a torto e a direito numa ruela de Paraisópolis. E aí, @PMESP ? pic.twitter.com/ilIi6wALs7 — Guilherme Caetano (@guiicaetano) December 3, 2019

Ministério Público

O procurador-geral do estado de São Paulo, Gianpaolo Smanio, disse que “o MP vai acompanhar as investigações” – a promotora do júri Soraia Bicudo Simões acompanha as apurações. Smanio declarou que o MP pretende criar um fórum para discutir os bailes funk na capital.