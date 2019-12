Mega-Sena sai para um único apostador do Rio de Janeiro

Um único e felizardo apostador do município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, acertou as seis dezenas do concurso 2.213 da Mega-Sena nesta quarta-feira (dia 4) e ganhou um prêmio milionário de R$ 51.119.263,33

OS NÚMEROS SORTEADOS PARA A MEGA-SENA NESTA QUARTA-FEIRA FORAM:

05, 07, 10, 32, 46, 60

Outros 96 apostadores fizeram a quina e cada um ganhou R$ 39.952,83.

A Mega pagou ainda R$ 744, 46 para 7.360 pessoas que fizeram somente a quadra.

No próximo sábado, o sorteio da Mega-Sena vai pagar R$ 3 milhões.