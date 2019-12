'Detox': Damares quer que brasileiros fiquem sem celular e internet neste domingo

A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos propôs que todos os brasileiros fiquem longe de seus celulares e não acessem a internet neste domingo (8). A iniciativa ganhou o nome de "Detox Digital Brasil", e foi divulgada por Damares Alves na última semana.

"A ideia é que cada um fique sem internet quantas horas conseguir", explica a ministra, "depois vá para a internet, ao final da campanha, contar para a gente como foi a experiência".

Damares já havia exposto publicamente sua opinião sobre o uso excessivo de certas tecnologias. Seu ministério lançou, neste ano, o programa "Reconecte", que visa fortalecer laços familiares que estariam deteriorados na era digital.

Já pensou ficar 24h sem tecnologia? Será que você consegue? A ideia é deixar o celular um pouco de lado para curtir com a família, com os amigos, com os seus bichinhos. Aceita o desafio? É domingo que vem, Dia Nacional da Família. Vem com a gente pro #detoxdigitalbrasil pic.twitter.com/nzY9HRIHJe

— Direitos Humanos – MMFDH (@DHumanosBrasil) December 1, 2019