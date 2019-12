COP25: Greta chega a Lisboa após 3 semanas no Atlântico

A ativista sueca Greta Thunberg chegou nesta terça-feira Lisboa, após uma travessia de três semanas no oceano Atlântico. Thunberg, 16 anos, viajou no veleiro de uma família australiana após um tour por Canadá e EUA. Seu objetivo era seguir até o Chile, que receberia a COP25, mas a jovem teve de mudar os planos por conta da transferência da sede do evento.

O barco, chamado La Vagabonde, viajou sem auxílio de motores, já que Thunberg busca usar apenas meios de transporte com baixo impacto ambiental. O veleiro conta com painéis solares e geradores movidos a água para obter eletricidade.

“Ela tem sido uma líder capaz de mover e abrir corações de muitos jovens ao redor do mundo. Precisamos dessa força tremenda para aumentar a ação pelo clima”, disse a ministra do Meio Ambiente do Chile, Carolina Schmidt, que preside a COP25.

A chegada de Thunberg a Lisboa coincide com a divulgação de um novo relatório da OMM (Organização Meteorológica Mundial), agência ligada à ONU, que aponta que 2019 deve ser o segundo ou terceiro ano mais quente desde que as medições começaram – o recorde é de 2016.

As estatísticas indicam que as temperaturas do planeta se mantiveram em média 1,1ºC acima dos níveis pré-industriais entre janeiro e outubro. Se esse índice permanecer inalterado, 2019 será o segundo ano mais quente de todos.