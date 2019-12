Atirador ataca em universidade dos Estados Unidos

A Polícia dos Estados Unidos é chamada por causa de um atirador na universidade estadual de Jackson, no Mississippi.

Em comunicado oficial, a instituição pediu aos alunos e funcionários que busquem abrigo.

O suspeito foi visto em um carro preto sedan.

Não há informações sobre feridos.

JPD is on the scene investigating a shooting Dalton & Lynch Street. pic.twitter.com/2Pro8kXdkC

— Tracey James (@TjamesTracey) December 4, 2019