Serginho Groisman vai conduzir cerimônia em homenagem ao rabino Henry Sobel

A Confederação Israelita do Brasil (Conib), a Federação Israelita do Estado de São Paulo (Fisesp) a Congregação Israelita Paulista (CIP) e A Hebraica, com apoio do Instituto Vladimir Herzog, realizam, nesta quarta-feira (4), uma cerimônia solene em memória ao rabino Henry Sobel.

O apresentador Serginho Groisman conduzirá o evento. Ainda estão previstas as presenças de Ivo Herzog, filho de Vladimir Herzog e do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

Quem foi

O rabino Henry Sobel foi um protagonista histórico na defesa dos direitos humanos no Brasil, com destaque para sua atuação na luta pelo esclarecimento da morte do jornalista Vladimir Herzog, em 1975, em São Paulo, durante a ditadura militar.

Sobel recusou-se a enterrar Herzog na ala dos suicidas do cemitério israelita, por rejeitar a versão oficial acerca das circunstâncias da morte. O rabino também participou, ao lado de líderes como Dom Paulo Evaristo Arns e Jaime Wright, do ato ecumênico em homenagem a Herzog, naquele mesmo ano.

Português por nascimento, norte-americano por adoção, Sobel era filho de judeus de tradicional ortodoxia. Chegou ao Brasil na década de 70. À frente da CIP, onde ficou até 2007, transformou-se em uma das grandes lideranças religiosas do país.