Brasileiras vão reproduzir performance de ativistas chilenas na Avenida Paulista

O Movimento Mulheres em Luta irá reproduzir, nesta quinta-feira (5), durante ato na Avenida Paulista (SP), a performance "Un violador en tu camino", que viralizou em vários países após ocorrer no Chile, no último dia 25 de novembro.



Com os olhos vendados, a exemplo do protesto realizado na capital chilena, as trabalhadoras pretendem repetir a coreografia criada pelo coletivo feminista LasTesis e cantar a versão brasileira da música de protesto, que denuncia a violência contra as mulheres.

Chile hoje. Povo corajoso qua não deixa de lutar. pic.twitter.com/9NeVHXb1m9 — José Guimarães (@guimaraes13PT) November 30, 2019

A letra também traz críticas à Bolsonaro e seu governo, ao qual os movimentos fazem oposição.

O ato terá concentração às 17h, na Praça do Ciclista, e saírá em direção ao Vão Livre do MASP. A performance está programada para acontecer às 19h30.

Veja abaixo a versão da música que será cantada:

O capitalismo é um juiz

Que nos julga ao nascer

E nosso castigo

É a violência que ninguém vê

O capitalismo é um juiz

Que nos julga por nascer

E nosso castigo

É a violência que se vê

É feminicídio

Impunidade para o assassino

É o estupro

E a agressão

E a culpa não é minha,

Nem onde estava, nem o que vestia

E a culpa não é minha, nem onde estava, nem o que vestia

E a culpa não é minha, nem

Onde estava, nem o que vestia

O estuprador é você

O estuprador é você

O estado (que tira nossos direitos)

A polícia assassina

O Bolsonaro (miliciano)

O estado opressor defende o estuprador

O estado opressor defende o estuprador