Linha 4-Amarela do Metrô é paralisada nesta terça-feira

Quem precisar passar pela Linha 4-Amarela do Metrô em São Paulo na noite desta terça-feira (3) pode ter problemas.

A operação nas estações e trens foi paralisada. O status foi confirmado pela ViaQuatro, empresa responsável pela manutenção da linha, às 19h desta terça.

Até o momento, não há previsão de reestabelecimento total da linha. Por volta das 20h30, os trens funcionavam apenas entre as estações São Paulo-Morumbi e Fradique Coutinho.

O trajeto entre as estações Fradique Coutinho e Luz é feito por ônibus do Sistema Paese.

A assessoria de imprensa da ViaQuatro afirma que a paralisação se deu por uma falha elétrica. Auto-falantes instalados nas estações notificam os usuários de uma falha no fornecimento de energia.

Para alívio de quem precisa do metrô para voltar para casa, todas as outras linhas funcionam normalmente na noite desta terça-feira.

Confira abaixo o mapa da malha de trem e metrô:

Passageiros que utilizavam a Linha 4-Amarela anteriormente à paralisação estão recorrendo às suas redes sociais para reportar o que teriam visto.

#metro_sp linha amarela eu estava no carro 4042 porta 17 +- 18:50 chegando na estação Paulista, ouvimos barulho no teto do vagão, houve faiscas e as luzes apagaram. — Renato A Silva (@renato985898714) December 3, 2019

Estação Pinheiros tá uma delícia. Faz uns 7 minutos que esse trem tá na plataforma e nada.

Já desligaram as escadas rolantes da estação pra galera parar de descer. Linha amarela alertando pra lentidão por falha. pic.twitter.com/c9UIgWAaOs — Samir Salim Jr. (@samirsalimjr) December 3, 2019

Segundo a Band News FM, a origem do problema foi uma falta de luz na estação Paulista, que liga as linhas 4-Amarela e 2-Verde do Metrô.

A equipe responsável pela administração da linha trabalha para corrigir a falha elétrica e restabelecer o funcionamento entre as estações São Paulo-Morumbi e Luz, mas ainda não há previsão para o retorno das operações. — Rádio BandNews FM (@radiobandnewsfm) December 3, 2019

