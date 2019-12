Greve dos professores da rede estadual começa nesta terça-feira

Os professores da rede estadual de ensino de São Paulo prometeram realizar paralisações semanais, com início hoje, para pressionar a retirada da reforma da Previdência dos servidores do estado e também da proposta de nova carreira do magistério estadual.

Segundo Maria Izabel Azevedo Noronha, presidente do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo, a paralisação ocorrerá todas as terças-feiras e nos dias em que estiverem em tramitação as duas matérias na Assembleia Legislativa até que o projeto seja retirado.

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo orientou que todas as escolas estaduais permaneçam abertas hoje e afirmou em nota que a proposta da nova carreira vai representar um aumento do salário inicial dos professores.