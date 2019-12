Cratera se abre em cruzamento na zona leste de SP e danifica fornecimento de água

O cruzamento da rua Domenico Allegri com a rua Moisés de Corena, em Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo, foi bloqueado na manhã desta terça-feira (3) por causa de uma cratera.

De acordo com a Comgás, equipes realizavam obras no local quando encontraram problemas na galeria pluvial.

A Prefeitura de São Paulo e a Sabesp foram acionadas. Como a rede de gás ainda está em construção, não houve vazamento.

A Sabesp apenas informa que enviou equipes ao local para avaliar a situação. Veja a nota na íntegra:

“A Sabesp informa que foi acionada no último domingo, 1/12, após rompimento de galeria de água de chuvas causada por obra da COMGÁS que danificou a rede de fornecimento de água na rua Domenico Alegre, esquina com Moisés de Corena, no bairro Cidade Tiradentes. Os reparos na rede de abastecimento foram concluídos no próprio domingo, 1/12, regularizando o fornecimento para a região. Após a conclusão do serviço na rede de água, a Sabesp isolou o local para evitar acidentes. A Companhia vai verificar a reclamação de falta d’água do morador.”