Vagas de estágio e aprendizagem devem chegar a 85 mil no início de 2020

Mais de 85 mil vagas de estágio e aprendizagem devem ser abertas só no primeiro trimestre de 2020. A estimativa é do Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola).

Segundo o centro, no final do ano, muitos estudantes concluem a graduação ou o período de dois anos de contrato de estágio previsto em lei se encerra, dando lugar a novos profissionais.

O superintendente nacional de operações do Ciee, Marcelo Gallo, destaca que agora é o momento de procurar o primeiro emprego ou estágio. “Nesse momento, de fim e começo de ano, as empresas estão em planejamento de quadro de funcionários. É um período interessante para quem busca uma inserção no mundo do trabalho”, explica.

Segundo Gallo, há uma recuperação no número de vagas de estágio ofertadas, sendo o maior número de posições abertas desde 2014. De janeiro a outubro de 2019, os cursos de maior procura para estágio no ensino superior foram Direito, Pedagogia e Administração.

Segundo o Ciee, a perspectiva de alta reflete um momento de otimismo do mercado, mas ainda preocupante, uma vez que o desemprego entre jovens de 18 a 24 anos supera o dobro da média geral, com 25,7%.