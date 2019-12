Santo André projeta hospital veterinário dentro do Parque Central

A Prefeitura de Santo André anunciou ontem a intenção de construir um hospital veterinário público. A previsão é que as obras tenham início no primeiro semestre de 2020 e sejam finalizadas em 2021.

O hospital será erguido em área de 800 metros quadrados dentro do Parque Central, ao lado da Sabina.

De acordo com a prefeitura, serão investidos R$ 2 milhões. A unidade está projetada para ter duas salas cirúrgicas, quatro consultórios, salas de pré e pós cirúrgico, internação, sala de observação, ambientes como recepção, espera, solarium para cães e gatos, sala de cadastro de adoções, sala de reunião, administração, copa, laboratório, sala de coleta, esterilização, banho e tosa. A capacidade será de 120 consultas por dia.

“Esse hospital era um desejo, planejamos e vamos tirar do papel”, disse o prefeito Paulinho Serra (PSDB).

O anúncio do Hospital Veterinário Municipal foi feito ontem, durante a primeira edição do Moeda Pet. O programa prevê a troca de 1 kg de garrafas plásticas por 1 kg de ração para cachorro ou gato. O morador pode levar a ração para casa ou fazer doação a ONGs que tratam da causa animal.

A previsão é que o evento ocorra uma vez por mês no Parque Central, com o apoio da Pure Instinct Alimentos para pets. As garrafas plásticas arrecadadas são encaminhadas para as cooperativas de reciclagem da cidade.