Ônibus e moto colidem e 5 pessoas morrem no interior de SP

Duas mulheres em uma motocicleta e duas passageiras e o motorista de um ônibus morreram em uma colisão entre os veículos na madrugada de domingo (1º), em Votuporanga (521 km da capital), interior de SP.

A batida ocorreu em cruzamento no km 123 da rodovia Péricles Belini. Com o impacto da colisão, o coletivo caiu em um córrego, deixando outras 36 pessoas feridas. Todas as vítimas foram levadas para hospitais da região.

Maresias

No sábado (30), uma adolescente de 14 anos morreu e outras 37 pessoas ficaram feridas após um ônibus tombar no km 157 da serra de Maresias, na rodovia Rio-Santos.

Segundo a SSP (Secretaria de Estado da Segurança Pública), o ônibus transportava adolescentes e descia a serra na contramão. Para não colidir com um carro, o motorista jogou o coletivo contra uma mureta.

Os jovens fazem parte de uma equipe de rúgbi que viajava de Itanhaém para Ilha Bela. Uma adolescente de 16 anos está internada em estado grave.