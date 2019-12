Marginal Tietê tem pistas interditadas para manutenção

As pistas expressa e central da Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco, ficarão interditadas parcialmente entre as 23h desta segunda-feira e 4h de terça para serviços de manutenção, segundo informações do CET (Companhia de Engenharia de Tráfego).

As interdições ocorrem na pista expressa entre as pontes Aricanduva e das Bandeiras e pista central entre as pontes Jânio Quadros e Casa Verde.

A CET estará redirecionando o fluxo de carros para a pista local neste horário.