Bolsonaro diz que vai conversar com Trump sobre aumento de tarifa de aço: 'Tenho canal aberto'

O presidente Jair Bolsonaro diz que tem um canal aberto com Donald Trump e que irá conversar com o americano, se for o caso, sobre o aumento na tarifa de alumínio e aço do Brasil.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (2) pelo presidente dos Estados Unidos. "Brasil e Argentina têm presidido uma desvalorização maciça de suas moedas, o que não é bom para os nossos agricultores. Portanto, com efeito imediato, restaurarei as Tarifas em todo Aço e Alumínio enviado para os EUA a partir desses países", diz Trump em um tuíte.

Jair Bolsonaro vai discutir o assunto durante a tarde com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e que vai se manifestar depois sobre o tema.

Brazil and Argentina have been presiding over a massive devaluation of their currencies. which is not good for our farmers. Therefore, effective immediately, I will restore the Tariffs on all Steel & Aluminum that is shipped into the U.S. from those countries. The Federal….

