Bancos fazem mutirão para negociar dívidas nesta semana

Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Caixa, Itaú Unibanco e Santander realizam entre hoje e sexta-feira a Semana da Negociação e Orientação Financeira. O mutirão está sendo promovido pelo Banco Central e pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

Segundo a Febraban, 261 agências de todo o Brasil funcionarão até as 20h, oferecendo orientação financeira a clientes e a possibilidade de negociar dívidas em atraso. A lista de agências está no site paporetocomfebraban.com.br/negociar.

A negociação também poderá ser feita nas demais agências no horário normal de funcionamento e nos canais digitais dos bancos. É possível ainda utilizar a plataforma consumidor.gov.br.

Segundo um levantamento do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito), a maior parte das dívidas (53%) em aberto no país está ligada a instituições financeiras. Já o comércio responde por uma fatia de 17% do total. O setor de comunicação foi responsável por 12% das pendências e as contas de água e luz, por 10%.

Banco do Brasil

Descontos de até 92% na liquidação de dívidas e prazos que podem chegar a 120 meses, além de até 180 dias de carência

Juros até 14% menores nas renegociações

Itaú Unibanco

Taxas a partir de 1,99% para débitos com mais de 90 dias de atraso, além de até 30 dias para pagar a 1a parcela

Quem for pessoalmente renegociar pode obter desconto de até 90% nas dívidas com atraso superior a um ano; ter a opção de pagar a dívida renegociada em até 6 vezes, com parcelas fixas; ou parcelamento, em até 60 meses

Caixa

Débitos com atraso superior a um ano podem ter descontos de até 90% para liquidação à vista

No crédito comercial, é possível unificar os contratos em atraso e parcelar em até 96 meses, realizar uma pausa no pagamento de até uma prestação ou repactuar a dívida, com aumento do prazo

Para os contratos habitacionais, os clientes podem pagar uma entrada e incorporar as demais parcelas em atraso, realizar acordo com um pagamento inicial ou utilizar o saldo do FGTS para reduzir em até 80% o valor de 12 prestações, inclusive até três prestações atrasadas

Santander

Clientes com atrasos de até 60 dias terão reduções nas taxas de até 20%

Já para acordos com atrasos acima de 60 dias, dependendo do caso, os descontos serão de até 90% no valor total da dívida

Bradesco

A instituição financeira informou que vai oferecer prazos e taxas diferenciadas, de acordo com o perfil de cada cliente

Banrisul

Descontos de até 90% do valor para pagamentos à vista, de acordo com o prazo de vencimento da dívida

Parcelamento em até 96 meses e taxa de juros a partir de 0,69% ao mês