Vídeos mostram correria e confusão com policiais em Paraisópolis

Na madrugada deste domingo (1) uma confusão com policiais aconteceu em um baile funk, na comunidade de Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo, resultando em nove mortos e mais feridos. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram momentos de tensão e correria.

Em uma dos vídeos é possível ver pessoas correndo pelas ruas e dá para ouvir barulhos de tiro. Quem gravou ainda se assustou ao fundo quando ouviu os tiros.

Já em outro vídeo, policiais aparecem agredindo uma pessoa que, supostamente, estava no baile funk. As duas gravações estão disponíveis abaixo.

De acordo com a polícia, dois homens passaram atirando em policiais que estavam em Paraisópolis, e iniciou-se uma perseguição. Os suspeitos seguiram em direção ao baile funk, que tinha mais de 5 mil pessoas presentes, então a polícia iniciou uma ação de dispersão.

Na confusão, nove pessoas morreram, oito mulheres e um homem, e mais sete estão feridas.

Vídeo mostra PM chutando e pisando frequentador do baile da Dz7, na favela do Paraisópolis (zs), em ação que terminou com 8 pessoas mortas supostamente pisoteadas pela multidão. E aí, @jdoriajr e comando da @PMESP, qual a explicação? pic.twitter.com/yg0ouMlsAr

