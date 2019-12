Previsão do tempo: Segunda em São Paulo terá queda na temperatura

O tempo mais quente não deve durar muito em São Paulo, e essa segunda (2) deve ter queda na temperatura e céu nublado.

Com a máxima prevista para 22°C, e mínima de 16°C de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Além disso, o dia deve ser cheio de nuvens no céu.

Veja também:

Confira cinco dicas de cuidados com pets durante viagens

Vacas estão usando óculos de realidade virtual para produzir mais leite

A previsão é que as nuvens deem uma abertura para o sol mais a tarde, mas a probabilidade de chover é 40%. Isso fará com que a umidade do ar varie entre 43% e 77%.