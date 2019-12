Nove pessoas morrem pisoteadas em baile funk no Paraisópolis

Na madrugada de sábado (30) para domingo (1) uma confusão aconteceu em um baile funk, no Paraisópolis, e nove pessoas acabaram morrendo pisoteadas no tumulto, segundo a polícia.

A informação foi dado pelo delegado Emiliano da Silva Chaves Neto, do 89º DP (Portal do Morumbi), no começo da tarde deste domingo (1), confirmando as nove mortes, oito mulheres e um homem. Ele ainda afirmou que mais sete pessoas estão feridas.

O baile funk tinha mais de 5 mil pessoas, e a confusão começou quando a polícia militar iniciou uma ação de dispersão. Segundo o boletim, eles teriam feito isso após serem atacados por duas pessoas que passaram atirando contra policiais militares da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas). Eles teriam fugido em direção ao baile funk.

O delegado ainda afirmou que nenhum dos mortos apresenta ferimento de bala, mas que um dos feriados tem uma lesão na perna que pode ser de bala, só não se sabe se foi por arma de fogo ou por bala de borracha.