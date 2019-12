Governador João Doria pede 'apuração rigorosa' sobre mortes em baile funk

Após ficar sabendo da confusão que aconteceu em um baile funk em Paraisópolis, que resultou na morte de nove pessoas, o governador João Doria se pronunciou e pediu 'apuração rigorosa' do que aconteceu.

Em seu perfil no Twitter, Doria escreveu 'Lamento profundamente as mortes ocorridas no baile funk em Paraisópolis nesta noite. Determinei ao Secretário de Segurança Pública, General Campos, apuração rigorosa dos fatos para esclarecer quais foram as circunstâncias e responsabilidades deste triste episódio'.

Veja também:

Nove pessoas morrem pisoteadas em baile funk no Paraisópolis

Acidente em rodovia paulista causa a morte de cinco pessoas

De acordo com o delegado Emiliano da Silva Neto, do 89º DP, a confusão começou após os policiais militares que estavam em Paraisópolis serem atacados por duas pessoas, que atiraram contra eles e seguiram em direção ao baile funk para fugir.

O delegado ainda afirmou que a causa da morte de nenhuma das nove pessoas foi por ferimento de bala, e sim porque foram pisoteadas.