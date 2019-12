Acidente em rodovia paulista causa a morte de cinco pessoas

Um grave acidente na Rodovia Péricles Bellini, em Votuporanga (SP) na madrugada deste domingo (1º) matou quatro mulheres e um homem, informou o Corpo de Bombeiros da cidade. O acidente ocorreu próximo ao trevo de acesso à cidade de Parisi (SP).

De acordo com a corporação, a ocorrência envolveu uma motocicleta que era ocupada por duas moças, que teriam tentado atravessar a rodovia e colidiu com o ônibus de um frigorífico de Votuporanga, que transitava pela SP-461 sentido Votuporanga a Cardoso.

Com o impacto, o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo que caiu em um córrego, despencando de uma altura de 5 metros. O ônibus transportava em torno de 30 trabalhadores do frigorífico.

No acidente, morreram as duas ocupantes da motocicleta, além do motorista do ônibus e mais duas passageiras. Os outros passageiros foram resgatados pelo Serviço de Atendimento Móvel de urgência (Samu) e encaminhadas aos hospitais da região.

O ônibus foi retirado do córrego na manhã deste domingo. A pista da SP-461 já está liberada.