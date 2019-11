Previsão do tempo: São Paulo tem domingo quente e com chance de chuva

Depois de alguns dias mais frios na semana, a cidade de São Paulo se reencontra com o clima da primavera neste domingo (1º).

O mês de dezembro abre parecido como novembro terminou: presença do sol, variação de nuvens e temperaturas em elevação. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as temperaturas ficam entre 20ºC e 30ºC.

Entre o final da tarde e o início da noite, porém, a chegada de uma brisa marítima deve aumentar a nebulosidade. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), órgão municipal, há probabilidade de pancadas isoladas de chuva na capital.

Dessa forma, o Inmet prevê que a umidade do ar em São Paulo deve variar entre 40% e 90% – o que não deve te impedir de se manter hidratado! O nascer do sol será às 5h11, e seu pôr está previsto para as 18h40.